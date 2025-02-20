الطقس: منخفض قطبي وأجواء شديدة البرودة وأمطار غزيرة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد اليوم الخميس، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام حيث تكون الأجواء باردة وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح شمالية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا وشديد البرودة، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً، والبحر مائج.

ويستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد يوم غد الجمعة ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحوالي 4 درجات مئوية وتسقط بإذن الله تعالى أمطار متفرقة بين الحين والآخر على مختلف المناطق، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر مائج.

السبت: يستمر الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحوالي 6 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا وفي ساعات الليل المتأخر يتوقع سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر مائج.

وتنبأت الأرصاد بأن يستمر الجو شديد البرودة يوم الأحد المقبل خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط الامطار وزخات خفيفة من الثلج على المرتفعات الجبلية خاصة الجنوبية، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائج.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين خلال تأثير المنخفض الجوي على البلاد من خطر شدة سرعة الرياح التي تصل سرعتها أحياناً الى 60 كم/الساعة، ومن تدني مدى الرؤية الافقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات، وكذلك من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.