اتحاد الكتاب المصري يكرم الروائية والشاعرة المقدسية أفنان جولاني

وطن: كرَّم اتحاد الكتاب المصري، الروائية والشاعرة الفلسطينية أفنان جولاني، تقديرا لإبداعها الأدبي ومساهمتها في تعزيز دور الأدب الفلسطيني في العالم العربي.

وجرى التكريم خلال ندوة شعرية أقيمت في مقر اتحاد كتاب مصر، بحضور د. بسيم عبد العظيم، رئيس لجنة العلاقات العربية ود. السيد حسن، نائب رئيس اتحاد كتاب مصر، د. علاء عبد الهادي، الامين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ورئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، إضافة إلى نخبة من الأدباء والمثقفين.

وألقت الشاعرة جولاني التي مثلت دولة فلسطين، قصيدة مهداة إلى مصر بعنوان " أم الدنيا" وذلك ضمن الندوة التي جاءت بعنوان "ليلة عربية في حب مصر"، بمشاركة نخبة من الشعراء والأدباء من مختلف الدول العربية.

وعلى هامش مشاركتها، عقدت الروائية جولاني، لقاءا إذاعيا في استوديو الاتحاد مع الاعلامي والاديب ونائب رئيس اتحاد كتاب مصر د. السيد حسن القدير على إذاعة الأدب العربي، تحدثت خلالها عن تجربتها الأدبية، وأهمية إبراز الهوية الثقافية الفلسطينية.

وفي ختام المهرجان، تم تكريم جولاني من قبل شاعر مصر د. احمد قنديل و أ. شيراز جردق وأ. محمد البلشي، تقديرا لإبداعها الأدبي وإسهاماتها في دعم القضايا العربية من خلال الشعر والأدب، حيث تسلمت درع التكريم وسط حضور أدبي وثقافي يعكس مكانتها كصوت أدبي فلسطيني.

وتُعد أفنان جولاني من الأسماء الأدبية الفلسطينية، وتنحدر من مدينة القدس، وهي عضو في الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين واتحاد الكتاب والأدباء والشعراء العرب واتحاد الأدباء والفنانين العرب في الوطن العربي.

و للروائية جولاني ديوانها الشعري "رفيق الروح" ورواية “كان لي" ورواية "عبق الأرض"، وكما أن لها إسهامات شعرية وثقافية في عدد من المجلات الأدبية والثقافية.

وتمثل الجولاني دولة فلسطين من خلال مشاركتها في العديد من المهرجانات الثقافية والأدبية والتي كان آخرها معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، و المهرجان الدولي للشعر العربي والفنون في دورته السادسة، حيث عرضت أعمالها الأدبية إلى جانب نخبة من الأدباء العرب، وهو ما يساهم في تعزيز الحضور الأدبي الفلسطيني عربيا.