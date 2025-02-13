الطقس: أجواء باردة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائمًا جزئيًا الى غائم وباردا الى شديد البرودة ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة حتى ساعات المساء لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيًا الى صاف وشديد البرودة، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد الجمعة غائمًا جزئيًا الى صاف وباردا الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم السبت غائمًا جزئيًا الى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم الأحد المقبل غائمًا جزئيًا وباردا في المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذر دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من تدني مدة الرؤية الأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن احتمال تشكل الصقيع والانجماد فجر الجمعة في بعض المناطق.