الطقس: سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق

وطن: قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الأربعاء، غائمًا جزئيًا إلى غائم باردا إلى شديد البرودة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيًا شديد البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو غدا الخميس غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يوم الجمعة، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف وباردا إلى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف وباردا في المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة من تدني مدة الرؤية الأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وخطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في مناطق الاغوار هذا اليوم.