الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاحد، غائماً جزئياً وشديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيًا شديد البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الإثنين: يكون الجو غائمًا جزئيًا الى غائم شديد البرودة ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو غائمًا جزئيًا الى غائم وبارد الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية حفيفة السرعة والبحر حفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً وشديد البرودة ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من تدني مدة الرؤية الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.