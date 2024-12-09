الطقس: تواصل ارتفاع درجات الحرارة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائمًا جزئيًا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 5-6 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الثلاثاء غائمًا بوجهٍ عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل بحوالي 6-7 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء، يكون الجو غائماً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحوالي 6-7 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحوالي 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.