الطقس: أجواء غائمة جزئيا وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف أخر على درجات الحرارة، الرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا وتكون مثيرة للغبار احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالة شرقية الى شرفية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد السبت غائماً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائماً بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، الرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.