الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية الى شمالة شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالة شرقية الى شرفية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا وتكون مثيرة للغبار أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت: يكون الجو غائماً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاحد: يكون الجو غائماً الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.