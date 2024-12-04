وزارة الثقافة تنجح بإدراج الصابون النابلسي على لائحة التراث اللامادي لدى منظمة اليونسكو

وطن: أعلن وزير الثقافة عماد حمدان عن إدراج الصابون النابلسي الفلسطيني على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لدى منظمة اليونسكو، حيث تم اعتماده في الدورة الـ 19 للجنة الحكومية الدولية لحماية التراث الثقافي غير المادي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والتي تنعقد في عاصمة باراغواي، أسونسيون حاليا.

ورحب حمدان بالقرار الذي جاء نتيجة ثمرة جهود حثيثة وهامة قامت بها دولة فلسطين بالتعاون مع العديد من المؤسسات الرسمية والأهلية، في ظل مواصلة جهود الحكومة الفلسطينية للحفاظ على هذه الحرفة كرمز لهويتنا وتاريخنا.

وأضاف الوزير حمدان :"نحتفي بإدراج الصابون النابلسي على قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو، ونؤكد من جديد صمود شعبنا في مواجهة الحصار المستمر والمحاولات الممنهجة لتدمير المواقع الثقافية والتاريخية الفلسطينية. هذا الاعتراف يشكل دعمًا قويًا لحماية تراثنا، ويزيد من الوعي العالمي، ويبقى رمزًا لتحدينا وارتباطنا العميق بأرضنا وتاريخنا".

وتابع الوزير حمدان أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي سعت إلى الاستيلاء على هذا التراث وتسويقه كأنه تراثهم، كما فرضت قيودًا على الوصول إلى بساتين الزيتون الضرورية لإنتاجه. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنافسة الصناعية العالمية والتحديات الاقتصادية والقيود التجارية زادت من تفاقم الصعوبات التي تواجه هذه الحرفة التقليدية، ورغم هذه العقبات، تظل فلسطين ملتزمة بالحفاظ على صناعة الصابون النابلسي، والترويج لها، فمن خلال الاعتراف الدولي، وبرامج بناء القدرات، وتدريب الحرفيين، نضمن أن تستمر هذه الحرفة في الانتقال إلى الأجيال القادمة.

وعبر الوزير حمدان نيابةً عن الشعب الفلسطيني، عن شكره لليونسكو على الاعتراف بالأهمية الثقافية للصابون النابلسي، إذ يعكس هذا الإنجاز العمل الجاد والتفاني من قبل الحرفيين المحليين والمنظمات والمؤسسات التي عملت بلا كلل للحفاظ على هذا التراث الغني وتوثيقه.