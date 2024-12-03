الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً الى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويصبح الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية ويحتمل سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.