الطقس: ارتفاع آخر على درجات الحرارة

وطن: قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون يوم الاثنين، غائماً جزئياً إلى صاف وعبدا نسبي خاص في مناطق المناخ ويطرأ ارتفاع آخر على طاولة الحرارة ، شمال الشتاء شرقية الى شمال شمال غربية إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الطقس غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية ، والريام شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيفة الموج.

ويكون غداً الثلاثاء غائماً جزئياً إلى صاف وبادا خاصة في مناطق المناطق الجبلية ويطرأ قليل من الحرارة بحيث تتناسب مع جنوبية غربية إلى شمال غربية معتدلة معتدلة السرعة والبحر خفيفة ارتفاع الموج.

الأربعاء، يكون غائماً جزئياً، ويطرأ الظل على جميع الحرارة ويصبح بارداً خاصة في مناطق جبلية ويحتمل أن يسقط مطار خفيف فرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمال غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ​​ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ وباردا خاص في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع الأطفال في نهاية المطاف إلى درجة الحرارة ، إلى شمال شرقية شرقية إلى جنوب الرياح الشرقية معتدلة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيفة ارتفاع الموجة.