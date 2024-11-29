الطقس: أجواء غائمة جزئيا وباردة نسبيا

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد السبت غائماً جزئياً الى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل صافياً بوجه عام وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين: يكون الجو صافياً بوجه عام وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية.