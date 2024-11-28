الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لأمطار متفرقة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاحد: يكون الجو صافياً بوجه عام وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.