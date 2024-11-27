الطقس: الحرارة أدنى من معدلها العام بحوالي 6 درجات

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً وباردا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام بحوالي 6 درجات مئوية.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية ويحتمل سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غدٍ الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والسبت المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذرت الأرصاد الجويّة من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية