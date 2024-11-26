الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة في المناطق الجبلية باردا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام بحوالي 8 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس المقبل، يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام بحوالي 4 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.