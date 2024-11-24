الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة وزخات متفرقة من الأمطار

وطن: قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر اليوم الأحد، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويصبح الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية، واعتباراً من ساعات الظهيرة تسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة خاصة المناطق الجبلية، ويتوقع سقوط امطار متفرقة على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة في المناطق الجبلية باردا في باقي المناطق، ويطرأ انخفاض حاد على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها العام بحوالي 10 درجات مئوية، ويتوقع سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج .

الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة في المناطق الجبلية باردا في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها العام بحوالي 8 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً وباردا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين يومي الاحد والاثنين من خطر الانخفاض الحاد في درجات الحرارة خاصة يوم الاثنين، وشدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.