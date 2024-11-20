الطقس: أجواء باردة نسبيا وأمطار متفرقة فوق بعض المناطق

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويكون الجو غائمًا جزئيا وباردًا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، وتسقط أمطار متفرقة بين الحين والأخر فوق بعض المناطق، وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة الهطول وتميل الأجواء الى الاستقرار ، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائماً جزئياً وباردًا نسبيًا فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتقاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف بوجه عام لطيفا في معظم المناطق ويطرأ ارتقاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف بوجه عام لطيفا في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.