الطقس: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تتأثر البلاد اليوم الاثنين، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها بحوالي 3-4 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، يتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد يوم غد، ويبقى الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها بحوالي 3-4 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الأربعاء: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويكون الجو غائمًا إلى غائم جزئي وباردًا في المناطق الجبلية وباردًا نسبيًا في بقية المناطق، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق من البلاد، وفي ساعات الليل تضعف فرصة الهطول، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الخميس، غائماً جزئياً وباردًا نسبيًا فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتقاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

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