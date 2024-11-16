"أخبار نصف جيدة": رواية عن معاناة غزة وتاريخها المقاوم للمتوكل طه

وطن: صدرت عن دار طباق للنشر والتوزيع رواية "أخبار نصف جيدة" للأديب الفلسطيني المتوكل طه، بلوحة الفنان العزيز عاطف.

وتأتي الرواية، التي تحمل في طياتها تفاصيل معاناة الشعب الفلسطيني وملامح نضاله، بمثابة وثيقة إبداعية لأحداث الحرب على غزة، بحيث لا تقتصر على سرد درامي وإنما تتجاوزها إلى حوار عميق حول وجود الاحتلال وجدوى مقاومته، حيث تعكس حياة الفلسطينيين اليومية في مواجهة القمع والدمار.



تتناول الرواية حياة ثلاثة شخصيات فلسطينية رئيسية: مواطن يعيش تحت قصف غزة، معتقل يواجه التعذيب الوحشي في سجون الاحتلال، وكاتب يوثّق أحداث الحرب والمجزرة، لضمان عدم نسيان معاناة الشعب الفلسطيني. هذا التعدد في الأصوات يعكس التنوع الوجداني والنفسي لتجربة الفلسطينيين في مقاومتهم للاحتلال.



من خلال لغة تمزج بين الشعر والتوثيق المباشر، يسلط المتوكل طه الضوء على ممارسات الاحتلال الفاشية، مقدماً تحليلاً عميقاً للذرائع الأيديولوجية والسياسية التي تبرر تلك الجرائم. كما يستعرض فكر الشعب الفلسطيني والدوافع التي جعلته يقاوم بصلابة.

ويقدم الكاتب عملاً يبرز البطولات والمقاومة التي اجترحها أهل غزة، حيث أهداهم الرواية قائلاً: "كاتب هذه الرواية هو الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، صاحب الفعل والفضل والأصل".

وتأتي رواية "أخبار نصف جيدة" ضمن سلسلة إصدارات إبداعية وتوثيقيّة أطلقتها دار طباق لتوثيق حرب الابادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وللوقوف في وجه المحو الذي تتعرض له الهوية الثقافية الفلسطينية.



