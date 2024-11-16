" شرفة الرمال " حيث المرأة الفلسطينية في وجه الحرب

وطن: صدرت عن دار طباق للنشر والتوزيع رواية " شرفة الرمال" للروائية الفلسطينية منى بشناق.

وتدور أحداث الرواية التي تقع في ١٨٠ صفحة من القطع المتوسط حول حكاية امرأة فلسطينية من غزة تقاوم كل الظروف من أجل حياة كريمة، وبيت آمن ومستقبل أفضل لابنتها الصغيرة، إلى أن تأتي الحرب وتودي بكل أحلامها وتقلب حياتها رأساً على عقب.

و شرفة الرمال هي العمل الروائي الرابع للروائية بشناق.

من الرواية: يبدو الحب على درجة من القوة التي تحوّل الأشخاص إلى ذروة الضعف، هشّون كأن الحب جبلاً يقفون عند حافّته، يشتهون سقوطاً أوحى لهم بمتعة الطيران، ولعلها ضالة الحب انه كالصحراء التي تجعلك تصدق سرابها مهرولاً نحوه، فيودي العشاق بانفسهم في هذا الطيران الشهي حتى يكسرهم أول مرة، انكساراً لا تُجبر كل كسوره تماماً.

وتأتي رواية "شرفة الرمال" ضمن سلسلة إصدارات إبداعية وتوثيقيّة أطلقتها دار طباق لتوثيق حرب الابادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وللوقوف في وجه المحو الذي تتعرض له الهوية الثقافية الفلسطينية.