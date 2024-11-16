"شنغهاي".. المدينة الصينية الساحرة

في وسط ساحل بر الصين وعند مصب نهر اليانغتسي، احدى أهم مدن الصين وعاصمتها الاقتصادية، وأكبر مدن الصين من حيث تعداد السكان، للمدينة طابع خاص يشبه السحر ، من زاوية ترى أن الطبيعة منحازة لها فمنحتها من جمالها الكثير ومن زاوية أخرى تستشعر وأن التاريخ مر من هنا وفي كل مرحلة زمنية ترك سكان هذه المدينة تراثا جميلا خاصا بها وبهم.

تبهرك المدينة بين ناطحات السحاب والبلدة القديمة حيث الأديرة والأسواق والآثار، ستدهشك الإطلالات على نهر هوانغيو وتبهرك المذاقات بينما تتجول على أنغام الموسيقى في شارع نانجينج.

تقع مدينة شنغهاي في شرق الصين،وهي من أحد مقاطعات الصين الأربعة، وتشتهر بالصيد والمنسوجات، ولقد اكتسبت شنغهاي أهمية في القرن التاسع عشر وأصبحت من أول المدن الصينية المفتوحة للتجارة الخارجية؛ بسبب موقعها المحاذي للميناء، وكما أنّ شنغاهاي مركز مالي رئيسي، وتضم أكبر ميناء حاويات في العالم، نظرا لأنها قاعدة صناعية شاملة وأكبر الموانئ في الصين، تحتل مدينة شانغهاي مكانة هامة في اقتصاد البلاد. ومن صناعاتها الرئيسية التعدين وصناعة الآلات والسفن والكيماويات والإلكترونيات والمقاييس والصناعة الخفيفة والغزل والنسيج.. إلخ. كما تعرف التجارة والأعمال المصرفية وخدمات النقل البحري حركة كبيرة أيضا. وهي مدينة عالمية مؤثرة في عدة مجالات مثل: الإعلام، والتجارة، والنقل، والثقافة، والتكنولوجيا، والأزياء، والتمويل.

مرت شنغاهاي بتاريخ حافل مما جعل لها طابعها الخاص والمميز، وجعل محط اهتمام القيادة الصينية فقبل خمسة أعوام، أطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ مفهوم “مدينة الشعب”، وشنغهاي هي نموذج لتنفيذ هذه الرؤية وتطبيقاتها المتمثلة ببناء مدينة من الشعب وإلى الشعب، فتم إصلاح جميع المرافق الأساسية، والأماكن الترفيهية، وإصلاح الحي القديم وتحديثه، وأعطت البلدية أفضل الموارد والخدمات، ونفذت سياسات لتحقيق سهولة الحياة ورفاهيتها في المدينة، وضمن معرض “تجربة شنغهاي الأفضل لبناء مدينة للشعب” تطلع على آليات تحقيق تلك الرؤية في مختلف الجوانب الخدمية والاقتصادية والترفيهية والسياحية والثقافية والطبيعية والتقنية، بهدف دفع التنمية عالية الجودة في المدينة.



أما لجهة الإدارة والتجربة الديمقراطية في المدينة، فقد أتاحت شنغهاي لكل الأشخاص المشاركة بالإدارة بشكل منظم، وهي المدينة التي تطرح فيها الديمقراطية الشعبية لأول مرة، ويعد مؤتمر نواب الشعب الوطني واحد من الأساسيات بالنسبة للصين، وأيضاً طريقة مهمة للشعب لينفذ طموحه، وتم في 2015 إقامة نقطة تشريع وتواصل بين المركز والشعب في شنغهاي، حيث يتم استقطاب آراء كل فئات المجتمع بما فيهم الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وحتى الأجانب لتخطيط بناء المدينة وإدارتها، وبعض تلك الاقتراحات أدرجت فعلاً في القانون.

وتعتبر الحكومة الصينية أن توحيد الجبهة الشعبية مهم جداً، والتشاور الاجتماعي طريقة مهمة لإدارة المدينة، مثل التشاور بين الأحزاب والمنظمات، وتحقيق الحكم الذكي عبر مشاركة الجميع بحل مشاكلهم.

بفضل هندستها المعمارية المبتكرة وتاريخها الغني وطبيعتها الخصبة ، فليس من المستغرب أن تكون شنغهاي واحدة من أكثر مدن العالم زيارةً. وباعتبارها أكبر مدينة وأكثرها تطوراً في الصين، فإن شنغهاي تستحق الزيارة سواء كنت من الباحثين عن فرص للاستثمار أو المتسوقين المتفانين أو كنت من المؤرخيين المتحمسين أو كنت من الشغوفين بزيارة المتاحف أو ركوب القوارب أو زيارة الملاهي "ديزني لاند "أو كنت من محبي المناظر الطبيعية الخلابة ومن الباحثين عن جمال لقاء اليابسة بالمحيط والانهار فعليك زيارة شنغاهاي.