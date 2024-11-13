صدور رواية " الأُختان، وسرّ الكتاب" بجزأيها للفتيات والفتيان للكاتبة هديل كمال

وطن: أصدرت دار طباق للنشر والتوزيع رواية "الأُختان، وسرّ الكتاب" بجزأيها للفتيات والفتيان للكاتبة هديل كمال.

وتأتي الرواية في جزأيها ضمن أدب الفتيان وتدور أحداثها في عالم متخيَّل حيث يلتقي أبطال الرواية بمخلوقات وكائنات متخيَّلة وتصيّرهم الأحداث ليصبحوا أصدقاء يواجهون التحديات معاً.

وتبدأ مغامرة الأختان نجوى وسيرين في عالم تواجهان فيه المخاوف، وتتعلمان مبادىء جميلة وعميقة تهم القارىء الناشئ، وتتناول الرواية قيم حب الوطن، والدفاع عن الارض، والوفاء للأصدقاء عبر طرح شيق مثير.

وحملت الرواية لوحة من تصميم مصنع الرسوم المتحركة، ويقع الجزء الأول في ١٦٥ صفحة والجزء الثاني في ٩٥ صفحة من القطع المتوسط.