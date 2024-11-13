رغم الألم تواصل منتخبات فلسطين تجسيد مشاركتها في المحافل الدولية

وطن: نظمت شركة "تو مي للتجميل"، (To-Me) فعالية تكريمية لمنتخب فلسطين للتجميل، حيث استضافت محافظة رام الله والبيرة فعالية التكريم بعد حصوله على المرتبة الرابعة في مسابقة التجميل العالمية التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس، والتى تواصلت على مدار عدة أيام وبمشاركة 50 دولة.

وأكدت محافظ رام الله والبيرة، د. ليلى غنام، أن شعبنا ورغم الألم، متمسك بالأمل والعمل من أجل تجسيد وجوده ومشاركاته المختلفة في كافة المحافل الدولية، مؤكدة أن رفع اسم وعلم فلسطين في هذه المحافل انما هو جزء من مقاومة الاحتلال الذي يحاول القضاء على كل ما هو فلسطيني مهما كانت طبيعته: سياسية، رياضية، فنية، ثقافية أو غير ذلك.

وأشادت د. غنام بمنتخب فلسطين، مشيرة الى أن هذا النجاح والتتويج في هذا المحفل العالمي يمثِّل انجازاً لفلسطين ككل، مُثَمِّنة دور الشباب الفلسطيني الذي يصر على تمثيل فلسطين رغم حرب الابادة ومجازر الاحتلال.

وأكدت المحافظ على أن الشعب الفلسطيني يفخر بشبابه الذين استطاعوا ايصال معاناة شعبنا وقدراته وانجازاته لكل العالم، متمنية أن يتم الاحتفال بهؤلاء الأبطال في القدس العاصمة وهي محررة من دنس الاحتلال، شاكرة شركة "تو مي" على دعمها للفريق ومساهماتها المجتمعية بالشراكة مع المحافظة.

وفي الفعالية، تم تكريم السادة جهاد نافع، سامر بدوان، وخالد شومان، الحاصلين على المركز الرابع على العالم وأربع ميداليات ذهبية. كما تم تكريم الحكام الدولين: لميس عساف، عزام الشويكي، ومجد الدبس الذين تولوا تحكيم عدة منافسات خلال البطولة.

بدورها، كرّمت شركة "تو مي" ونقابة التجميل المحافظ غنام، ونائب المحافظ وليد حمدان، ومدير عام مديرية العمل في المحافظة وليد البايض، وجميع أعضاء الفريق. وقدم مدير الشركة حمزة أبو هدوان شكره للمحافظ غنام على الاستضافة، مؤكداً أن شركته ستواصل دعمها لكافة الطاقات الشبابية، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها شعبنا.

وبدوره، أكد رئيس المنتخب أشرف السوداني أن المنتخب الفلسطيني يُهدي هذا الفوز لأبناء شعبنا، ولعوائل الشهداء والأسرى في غزة والضفة، مؤكداً استمرار جهود المنتخب لتمثيل فلسطين، رغم عوائق الاحتلال ومحاولات التضييق على والضغط لمنع فلسطين من المشاركة في مثل هذه الفعاليات.