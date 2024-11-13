الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً الى صاف ولطيفًا فوق معظم المناطق من البلاد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولطيفًا فوق معظم المناطق من البلاد، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها بقليل، وتكون الرياح شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولطيفًا فوق معظم المناطق من البلاد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 2-3 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولطيفًا فوق معظم المناطق من البلاد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، وتكون الرياح جنوبية غربية شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.