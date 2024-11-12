الطقس: درجات الحرارة أدنى من معدلها العام بحدود درجتين

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً الى صاف وبارداً نسبياً الى بارد، وتبقى درجات الحرارة أدنى من معدلها بحوالي درجتين مئويتين، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولطيفًا فوق معظم المناطق من البلاد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولطيفًا فوق معظم المناطق من البلاد، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها بقليل، وتكون الرياح شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولطيفًا فوق معظم المناطق من البلاد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية السائقين من تدني مدى الرؤيا الافقية، خاصة فوق المناطق الجبلية .