الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

وطن: توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، صافيا بوجهٍ عام ولطيفًا فوق معظم المناطق من البلاد، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بحوالي 3-4 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس يكون الجو صافيا بوجهٍ عام ولطيفًا فوق معظم المناطق من البلاد، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها بحوالي 3-4 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجهٍ عام ولطيفًا فوق معظم المناطق من البلاد، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها بحوالي 3 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار احيانا أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.