الطقس: أجواء مستقرة غائمة جزئياً وبارده نسبياً في المناطق الجبلية

وطن: توقعت الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الثلاثاء، أجواء مستقرة غائمة جزئياً وبارده نسبياً في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو بارداً في المناطق الجبلية وبارداً نسبياً في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو صافيا بوجهٍ عام ولطيفًا فوق معظم المناطق من البلاد، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بحوالي 3-4 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس يكون الجو صافيا بوجهٍ عام ولطيفًا فوق معظم المناطق من البلاد، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها بحوالي 3-4 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجهٍ عام ولطيفًا فوق معظم المناطق من البلاد، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها بحوالي 3 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار احيانا أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.