الطقس: الحرارة أدنى من معدلها السنوي بحدود درجتين

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائما جزئياً بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين.

ويحتمل سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت، تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الجو غائما جزئياً بوجهٍ عام وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

ويتوقع بمشيئة الله اعتبارا من ساعات الظهيرة سقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو بوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم باردا نسبيا إلى بارد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع بمشيئة الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية فوق معظم المناطق وخاصة الشمالية وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم باردا نسبيا إلى بارد، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية فوق معظم المناطق وخاصة الشمالية وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر التزحلق في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن خطر العواصف الرعدية.