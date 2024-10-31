الطقس: سقوط أمطار متفرقة في ساعات المساء

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئياً بوجهٍ عام وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرار، وفي ساعات المساء والليل يتوقع أن تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الجمعة، يستمر تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئياً بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، ويحتمل سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت، يستمر تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئياً بوجهٍ عام وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

ويتوقع بمشيئة الله اعتبارا من ساعات الظهيرة سقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم باردا نسبيا إلى بارد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع بمشيئة الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية فوق معظم المناطق وخاصة الشمالية وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر التزحلق في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.