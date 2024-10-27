الثقافة تطلق فعاليات ملتقى فلسطين للقصة العربية للعام 2024

وطن: أطلق وزير الثقافة عماد حمدان، اليوم الأحد، فعاليات ملتقى فلسطين الرابع للقصة العربية للعام 2024، " ملتقى الشهيد الأديب ماجد أبو شرار" بمشاركة 28 كاتبًا وكاتبةً من كتاب القصة والنقد من مصر وتونس وسوريا والأردن والعراق وفلسطين الوطن والشتات، على مدار ثلاثة أيام ما بين ندوات وجاهية وأخرى افتراضية.

وقال الوزير حمدان في بيان صادر عنه:" إن عقد هذا الملتقى يأتي تكريسًا لواقع الإبداع الفلسطينيّ والعربي، وتخليدًا لرموز النّضال والثقافة الوطنية الفلسطينية الذين ساهموا في إذكاء روح البقاء والإبداع على أرضنا، وأثَّروا وأثْرَوا الحياة الوطنية والثقافية، إذ تنظم الوزارة ملتقى فلسطين لللقصة العربية في أكتوبر من كل عام، في ذكرى استشهاد القائد القاصّ المبدع ماجد أبو شرار، الذي استُشهِدَ في روما في العام 1981، إذ يتضمن الملتقى برسالته الثقافية استنهاضًا لأدبيات القصة والقصة القصيرةِ، التي تعتبرُ من الأجناس الأدبية التي توثق، بالإضافةِ إلى الروايةِ والشعر، لسرديتنا وحكايتنا الفلسطينيّة، وتمنحنا نافذةً على عوالم تتشابك فيها أحلام الفلسطينيين وآمالهم مع تحدّياتهم وآلامهم".

وأضاف الوزير حمدان أن الملتقى يتناول محاور ثقافية وأدبية تسلط الضوء على واقع الكتابة الإبداعية في ظلّ حرب الإبادة والعدوان المستمر على شعبنا الفلسطيني، وعلى دور الكاتب والأديب العربيّ والفلسطيني، في ظلّ هذه المجازر والمذابح، التي يوثقها في كتاباته وإبداعاته اليومية، والتي تعتبر رسالة تؤرخ لحياة الفلسطيني الذي كابد منذ ما يزيد عن ستة وسبعين عاما في سبيل بقائه على أرضه ووطنه التي تجذَرت بها كلّ معالم حكايته التاريخية منذ الأزل.

وختم الوزير حمدان "إن الرسالة التي تحملها وزارة الثقافة الفلسطينية، من خلال التأكيد على عقد ملتقيات ثقافية وأدبية وفنية هي رسالةٌ توثق اللحظة بأن الفلسطيني مهما تكالبت عليه ظروف الاحتلال وعدوانه المستمر إلا أنه يظل يحمل رسالة الحرية والأمل".