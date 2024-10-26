الجبهة الشعبية تزف الشهيد سليمان الأحمد الذي ارتقى خلال تصديه لعدوان الاحتلال على الحدود اللبنانية

وطن: زفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وجناحها العسكري، كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الشهيد البطل سليمان عبد الكريم الأحمد (أبو رضوان)، الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس، أثناء تصديه للاحتلال على الحدود الفلسطينية - اللبنانية.

وعبّرت الجبهة الشعبية في بيان لها وصل وطن نسخة عنه، عن فخرها واعتزازها بشجاعة الشهيد الأحمد، الذي سقط شهيداً ضمن معركة "طوفان الأقصى" يوم السبت، 26 تشرين الأول / أكتوبر 2024 خلال تصديه البطولي مع رفاقه وإخوانه الأبطال للعدوان الصهيوني الغاشم على لبنان عند الحدود الفلسطينية - اللبنانية.

البيان كاملا كما وصل لوطن:

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وجناحها العسكري يزفان الشهيد البطل سليمان عبد الكريم الأحمد (أبو رضوان)، الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس على الحدود الفلسطينية - اللبنانية.

بكل آيات الفخر والإعتزاز تزف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وجناحها العسكري كتائب الشهيد ابو علي مصطفى - الساحة اللبنانية الى جماهير شعبنا الفلسطيني وشرفاء أمتنا وأحرار العالم، الشهيد البطل الملازم سليمان عبد الكريم الأحمد (أبو رضوان) الذي إرتقى شهيداً على طريق القدس ضمن معركة (طوفان الأقصى)، خلال تصديه البطولي مع رفاقه وإخوانه الأبطال للعدوان الصهيوني الغاشم على لبنان عند الحدود الفلسطينية - اللبنانية اليوم السبت 26 تشرين أول / أكتوبر 2024.