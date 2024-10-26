مؤسسة آكشن إيد فلسطين تدعم إقامة سوق الحاكورة لتسويق منتجات النساء والمشاريع الريادية الشبابية في محافظة الخليل

وطن: افتتحت مؤسسة آكشن إيد فلسطين بالتعاون والشراكة مع بلدية الخليل وغرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل في شارع الثقافة في مدينة الخليل اليوم فعاليات سوق الحاكورة، وهو سوق شعبي أسبوعي يقدم مساحة كافية لعرض وتسويق المنتجات النسوية ومنتجات الرياديين الشباب والشابات والحرف اليدوية الصغيرة. يأتي تنفيذ هذا السوق ضمن مشروع مؤسسة أكشن إيد-فلسطين " بسالة -تمكين النساء في البلدة القديمة في الخليل" الممول من وزارة الشؤون الخارجية والأسترالية.

يهدف سوق الحاكورة الذي تدعمه مؤسسة آكشن إيد فلسطين إلى الترويج إلى المنتجات الوطنية والشباب والنساء، والصناعات اليدوية والحرفية، إضافة إلى أنه يوفر مساحة تسويقية دائمة للشباب والشابات والنساء لتسويق منتجاتهم. كما يوفر هذا السوق مساحات آمنة للنساء والفتيات. يلعب هذا السوق دور في زيادة مشاركة المرأة العامة وتفعيل دورها في المجتمع وتمكينها من الاندماج الاقتصادي وتحويلها الى عنصر منتج ومؤثر على اسرتها ومجتمعها. لذلك من الضروري ايجاد سوق دائم لتمكين الاسر المنتجة من عرض منتجاتهن بما يعود عليها بالفائدة وللمجتمع في الحصول على سلع ومنتجات بسعر يتناسب مع قدرته الشرائية.

يضم السوق العديد من الزوايا وهي، المشغولات اليدوية والتطريز الفلسطيني، والخشبيات وتصميم الأزياء والخياطة والمأكولات والصناعات الغذائية، والمستحضرات التجميلية.

تحدث المدير العام لمؤسسة آكشن إيد فلسطين، جميل سوالمة: " إننا في مؤسسة آكشن إيد نؤمن بأن تمكين المرأة اقتصاديًا هو الطريق لتمكينها سياسيًا واجتماعيًا وتعزيز مشاركتها في كافة مجالات الحياة، فتعزيز دور المرأة الاقتصادي وتمكينها من دخول سوق العمل ومناصرة حقوقها الإقتصادية والاجتماعية، باعتبارها شريكًا أساسيًا في التنمية هو شرط أساسي لقيام تنمية شاملة ومستدامة"، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل دورًا هامًا في تطوير قدرات ومهارات النساء صاحبات المشاريع الصغيرة من خلال تزويدهن بالعديد من الدورات التدريبية الفنية والإدارية والمالية".

وفي السياق نفسه عبرت المشاركات عن سعادتهن بتميز هذا السوق الذي يعرض جميع المنتجات بطريقة احترافية ومميزة، سعيًا لتسويق منتجاتهن داخل محافظة الخليل . يشار إلى أن سيتم تنظيم سوق الحاكورة كل يوم سبت اسبوعيا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء.