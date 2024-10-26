الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها بقليل

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، صافيا بوجه عام، وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردا في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأحد، يكون الجو صافيا بوجه عام، وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الاثنين المقبل، صافيا بوجه عام، وباردا نسبياً في المناطق الجبلية، لطيفاً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية، لطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.