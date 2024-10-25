الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الجمعة، صافياً بوجه عام وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو بارداً في المناطق الجبلية وبارداً نسبياً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد السبت، يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الأحد، صافياً بوجه عام وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.