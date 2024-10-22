الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

وطن: توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، صافياً بوجه عام مغبرا احيانا وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو بارداً في المناطق الجبلية وبارداً نسبياً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام مغبرا احيانا وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والخميس، يكون الجو صافياً بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والجمعة، يكون الجو صافياً بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر خفيف ارتفاع الموج .