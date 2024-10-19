الثقافة تنظم فعاليات يوم التراث في غزة

وطن: نظمت وزارة الثقافة، فعاليات يوم التراث الفلسطيني في قطاع غزة، بالتعاون مع مؤسسة مياسم للثقافة و الفنون، على مدار يومين.

وقال وزير الثقافة عماد حمدان في كلمة مسجله له ألقاها في افتتاح الفعاليات بغزة:"يوم التراث الفلسطيني، يوم نلقي فيه الضوء على هويتنا الثقافية، وتاريخنا العريق الذي يمتد لآلاف السنين، نجدد ولاءنا لتراثنا الأصيل، الذي يمثل رموزنا ولغتنا، وفنونا، وعاداتنا وتقاليدنا.

وأضاف :"إن يوم التراث الفلسطيني يحمل دلالات خاصة في قطاع غزة، هذه الأرض التي تجسد صمود الشعب الفلسطيني، في غزة يتجلى التراث في كل زاوية، في الأسواق الشعبية، والأزياء التقليدية، إن تراث غزة ليس مجرد ذكرى، بل هو تجربة حية تمثل نبض الحياة اليومي للمجتمع وتاريخنا المكتوب بدماء الشهداء وصبر المناضلين.

وتابع الوزير حمدان :"إن الحفاظ على التراث الفلسطيني، هو واجب جماعي، يقع على عاتق كل فرد فينا، نؤمن أن الثقافة هي السلاح الأقوى في مقاومة الاحتلال، إن تراثنا ليس مجرد ماضٍ نعود إليه، بل حاضر نعيشه، ومستقبل نبنيه، مؤكداً أن وزارة الثقافة ستظل داعمة لكل الجهود الرامية، للحفاظ على تراثنا، وتعزيز هويتنا، حتى نثبت للعالم أن ثقافتنا ستبقى حية، رغم كل الصعوبات.

واشتملت الفعاليات على إقامة بازار تراثي تم من خلاله عرض الزي الفلسطيني التراثي، والأكلات الشعبية الفلسطينية، والعديد من الأدوات التراثية التي ما زالت تستخدم في القطاع.

وأقيمت العديد من المعارض التي تم من خلالها عرض المقتنيات الثقافية واللوحات الفنية التراثية التي تم رسمها من قبل فنانين فلسطينيين، بالإضافة لإقامة معرض فني يعرض فيه الأطفال رسوماتهم التي تحكي و تجسد قصصهم مع الحرب، وعرض رسمهم للوحات المواقع الثقافية التي تم تدميرها خلال الحرب القائمة على غزة، بالإضافة لعرض لوحات غنائية لأطفال جمعية مياسم.

وقام الاطفال بالقيام بالعديد من الفقرات الترويحية مثل الغناء الشعبي و الدبكات و الرقصات الشعبية ونقش الحناء، والتفاعل مع الحكواتي، والاستماع القصص والامثال الشعبية.