الطقس: الحرارة أعلى من معدلها بحدود درجتين

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة يوم الثلاثاء، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي بحدود درجتين، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، يوم الأربعاء مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.