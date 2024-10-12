الطقس: أجواء حارة نسبيًا فوق معدلاتها بقليل

وطن: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم السبت، حيث تبقى فوق معدلاتها بقليل، ويبقى الطقس حارًا نسبيًا وصافيًا خلال ساعات النهار، وباردًا نسبيًا خلال ساعات الصباح الباكر والمساء والليل.

الأحد: يستمر الطقس حارًا نسبيًا خلال ساعات النهار، وباردًا نسبيًا أثناء ساعات الصباح، المساء والليل، ولا يطرأ تغير ملحوظ على درجات الحرارة.

الاثنين: لا يطرأ تغير يذكر ويستمر الطقس حارًا نسبيًا خلال ساعات النهار وباردًا نسبيًا خلال ساعات المساء والليل، وتبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها بقليل.

الثلاثاء: يستمر الطقس حارًا نسبيًا خلال نهارًا، باردًا نسبيًا في ساعات المساء والليل خاصة فوق الجبال وأثناء الصباح الباكر، ولا يطرأ تغير هام على درجات الحرارة.