الطقس: أجواء خريفية معتدلة حتى السبت

وطن: يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي تبقى ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

مع ساعات المساء والليل، يصبح الجو لطيفا ومنعشا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

ويسود جو خريفي شديد الاعتدال أقرب منه للصيفي، مع ساعات المساء والليل، يصبح الجو لطيفا ومنعشا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين.

وتغطي السماء كميات من السحب العالية، مع ساعات المساء والليل والفجر الباكر، يصبح الجو لطيفا ومنعشا وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية العالية والجبال المتوسطة الارتفاع.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتعود الأجواء صيفية عادية في ساعات النهار.

ويكون الجو مشمسا مع بعض السحب العالية، ليلا يسود جو لطيف ومنعش، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.