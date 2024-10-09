وزير الثقافة يفتتح اليوم التفاعلي لفعاليات يوم التراث الفلسطيني

وطن: افتتح وزير الثقافة عماد حمدان، اليوم الأربعاء، اليوم التفاعلي الخاص بفعاليات يوم التراث الفلسطيني، الذي انتظم بعقد ندوات ثقافية تراثية، بحضور خبراء، وباحثين ومهتمين بالتراث، وناشطين في الثقافة، وذلك في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة البيرة

وقال الوزير حمدان :"تزامن يوم التراث الفلسطيني، هذا اليوم مع مرور عام على حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غرة، ولكن كلنا يقين أن غزة ستنهض على الرغم من كل محاولات النيل من الشعب الفلسطيني وتراثه ومقدراته إلا أن هذا التراث متجذر وأصيل فينا ولا تستطيع الآلة العسكرية الإسرائيلية محوه وإزالته من قلوبنا وعقولنا وتاريخنا، فهذا التراث الذي ورثناه عن آبائنا وأجدادنا، نحمله بمسؤولية للأجيال القادمة.

وأشاد الوزير حمدان بالمشاركين في هذا اليوم التفاعلي من خبراء وناشطين في الثقافة والتراث، ومهتمين بالتراث الفلسطيني على اختلاف أشكاله، والذين يساهمون بإحياء التراث ونقله للأجيال القادمة، مؤكداً أهمية كل ما يتناوله المشاركون من تعزيز للهوية الفلسطينية والتأكيد على عمق الجذور الثقافية للشعب الفلسطيني.

واستهل اليوم التفاعلي بندوة حول "التراث الفلسطيني في ظل الإبادة الجماعية" شارك فيها كل من عيسى قراقع، رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية، وحمدان طه الباحث في علم الآثار والتراث الثقافي، وأيمن حسونة أستاذ الآثار في جامعة غزة ونائب رئيس جمعية مياسم الثقافية، وعبد اللطيف أبو هاشم متخصص في المخطوطات والأرشيف من غزة، وأدارها الباحث في التاريخ المؤرخ حسام أبو النصر.

وتحدثت الندوة عن التحديات التي تواجه التراث الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون، وممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق التراث ومحاولاته المستمرة لطمسه وتهويده ومحوه، خاصة في قطاع غزة، والتأكيد على أهمية المواقع الأثرية والتاريخية والمباني التراثية التي دمرها الاحتلال، الإسرائيلي، وضرورة إعادة ترميمها، وإحياء الذاكرة الجمعية، لحفظ وصون هذا التراث بشقيه المادي وغير المادي