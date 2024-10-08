الثقافة تنظم ندوات حول التراث واعتداءات الاحتلال عليه في المحافظات الفلسطينية

وطن: نظمت وزارة الثقافة، اليوم الثلاثاء، ندوات ثقافية ضمن فعاليات يوم التراث الفلسطيني لهذا العام، في مختلف المحافظات الفلسطينية، تحت عنوان "تراثنا ليس مجرّد ماض، بل إِرث وأثر نحمله في مواجهة الإبادة"، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والناشطين في مجال الثقافة، والمهتمين بالتراث الفلسطيني.

وتناولت الندوات عدة موضوعات حول التراث والهوية وانتهاكات واعتداءات الاحتلال على عناصر التراث الفلسطيني، وأهمية التراث الثقافي كجزء من الهوية الوطنية، وتعزيز الوعي بأهميته والحفاظ عليه، والحفاظ على الهوية الثقافية الفلسطينية.

وسلط المشاركون الضوء في الندوات على تعزيز الوعي بالتراث الفلسطيني، والتعريف به في كافة المحافظات الفلسطينية، والتطرق لانتهاكات واعتداءات الاحتلال على المؤسسات الثقافية والتراثية في مختلف المحافظات، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، واعتداءات الاحتلال على عناصر التراث المادي وغير المادي، والتحديات والعقبات التي تواجه التراث الثقافي الفلسطيني، وكيفية التصدي لمحاولات الاحتلال التي يقوم بها من سرقة وتدمير وتهويد للمواقع التاريخية والموروثات الثقافية.



وتطرق المشاركون إلى أهمية العمل المتواصل والممنهج وتعزيز الجهود المحلية والدولية لحماية التراث الفلسطيني، مشيرين لأهمية العمل الجماعي بين المؤسسات الفلسطينية والتعاون فيما بينها، لتوثيق عناصر التراث، وضمان حماية الموروث الثقافي الفلسطيني، بكافة الوسائل، وتسليط الضوء على الدور الهام للتراث في تعزيز الروح الوطنية والوحدة بين أفراد المجتمع الفلسطيني.