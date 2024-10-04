الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي بحدود 3 درجات

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، صافيا بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد السبت غائما جزئياً إلى صاف وحارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد، يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف وحارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الاثنين يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.