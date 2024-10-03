الطقس: ارتفاع متدرج على درجات الحرارة حتى الأحد

وطن: يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتعود الأجواء خريفية عادية في ساعات النهار.

ويكون الجو مشمسا مع بعض السحب العالية. ليلا يسود جو لطيف ومنعش، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تصبح من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة في مختلف المناطق السهلية والساحلية، وصيفية عادية في الجبلية منها.

وفي المناطق الغورية يسود جو شديد الحرارة، ليلا يسود جو لطيف خاصة في كافة المناطق الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف أخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة في المناطق السهلية والساحلية، وبشكل أقل في المناطق الجبلية.

وفي المناطق الغورية يسود جو شديد الحرارة، وحرارة عند نهاية الثلاثينيات مئوية، ليلا يسود جو لطيف ومنعش خاصة في كافة المناطق الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود خلال النهار جو صيفي حار في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية منها.

وفي المناطق الغورية، يسود جو شديد الحرارة وحرارة قد تصل إلى الأربعين، ليلا يسود جو لطيف خاصة في كافة المناطق الجبلية.