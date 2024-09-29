وزير الثقافة يلتقي ممولي القطاع الثقافي في فلسطين

وطن: التقى وزير الثقافة عماد حمدان، مع ممولي القطاع الثقافي في فلسطين، من خلال مكتب تنسيق المساعدات الدولية (لاكس) الذي يعمل على تنسيق التعاون الدولي مع الوزارات في فلسطين.

وقدم الوزير حمدان شرحاً مفصلاً عن إنجازات الوزارة منذ استلام الحكومة الفلسطينية، التي من ضمن أولوياتها تعزيز المشهد الثقافي وتفعيله ودعمه، ورسم كافة الاستراتيجيات والخطط والأفكار لدعم صموده في كافة الجغرافيا الفلسطينية.

وأكد الوزير حمدان أهمية التعاون وبذل كافة الجهود لتطوير البنية التحتية الثقافية في فلسطين، خاصة في قطاع غزة، في ظل ما يتعرض له القطاع الثقافي من تدمير وتخريب بفعل آلة الحرب الإسرائيلية التي تتواصل جرائمها بحق الثقافة الفلسطينية حتى اليوم، مشدداً على دعم المناطق النائية والمهمشة وتعزيز صمود أهلها، اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً.

كما شدد الوزير حمدان على أهمية تواصل العمل المشترك بين الوزارة والمؤسسات الثقافية الدولية الداعمة للثقافة في فلسطين، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع الثقافية المشتركة، وتنظيم برامج تدريبية، ومبادرات داعمة لهذا القطاع والعاملين فيه.