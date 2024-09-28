الطقس: جو صيفي مع سماء غائمة جزئيًا

وطن: توقعت الأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة اليوم السبت حول المعدلات السنوية العامة لهذا الوقت من العام، حيث يسود جو صيفي عادي مع سماء غائمة جزئيًا. خلال ساعات الليل والفجر، يصبح الطقس لطيفًا ومنعشًا، ويميل إلى البرودة النسبية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة الارتفاع.

أما غدًا الأحد، فيتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث يسود نهارًا طقس صيفي حار في مختلف المناطق، بما في ذلك المناطق الجبلية. فيما تسود أجواء شديدة الحرارة في المناطق الغورية، حيث تصل الحرارة إلى مستويات أربعينية. ليلًا، يتوقع أن يسود جو لطيف خاصة في المناطق الجبلية.

وبالنسبة ليوم الإثنين، يتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا إضافيًا، ليصبح الطقس نهارًا صيفيًا حارًا إلى شديد الحرارة في معظم المناطق، بما في ذلك الجبلية منها. وفي المناطق الغورية، يتوقع استمرار الأجواء الحارة جدًا مع درجات حرارة أربعينية. خلال الليل، يستمر الجو لطيفًا في المناطق الجبلية.