ثلاثة فرق فلسطينية تشارك في الأولمبياد العالمي للروبوت WRO - إيطاليا 2024

رام الله – وطن: تشارك شركة Purpose في تمثيل فلسطين على الساحة العالمية من خلال ثلاثة فرق فلسطينية في الأولمبياد العالمي للروبوت (WRO) الذي يقام في إيطاليا هذا العام.

ويتكون كل فريق من طلاب موهوبين يتمتعون بشغف الهندسة والبرمجة والذكاء الاصطناعي، يسعون من خلال مشاركتهم إلى رفع اسم فلسطين عالياً في هذا الحدث العالمي.

الفرق المشاركة تضم 8 طلاب هم: قصي ليلى، ريان محمد، عودة الرنتيسي، أسامة عوض الله، سيزار طنوس، قيس حمدان، قيس البزور، ميرنا رباح.

وستتنافس الفرق في ثلاث مسابقات رئيسية في الأولمبياد، تركز على مشاريع تقنية وهندسية وروبوتات متقدمة، مظهرةً قدرة الطلاب على تطبيق التكنولوجيا الحديثة في حل تحديات عالمية.

وفيما يلي نبذة عن الفرق المشاركة

1. فريق Future Engineers يشارك فيه قصي ليلى وريان محمد (15-16 سنة)، ويقدم الفريق مشروع سيارة ذاتية القيادة قادرة على السير في مسار معين وتجنب العوائق باستخدام الذكاء الاصطناعي. المشروع يبرز مهارات الفريق في البرمجة، الميكانيكا، الكهرباء، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول ذاتية القيادة.

2. فريق RoboMission يتألف من عودة الرنتيسي، أسامة عوض الله، وسيزار طنوس بأعمار (١١سنة). يتنافس الفريق في تحدي يتمثل في تصميم سيارة روبوت تقوم بإنجاز مهمة بشكل ذاتي لحل مشاكل في الطبيعة. الروبوت مصمم باحترافية ومبرمج مسبقًا لأداء مهمة محددة، مما يُظهر مهارات الفريق العالية في البرمجة والهندسة.

3. فريق Future Innovators يضم الفريق ميرنا رباح، قيس حمدان، وقيس البزور بأعمار (١١-١٢ سنة). يركز مشروعهم على الابتكار والإبداع في إيجاد حل لمشكلة بيئية، حيث قاموا بتطوير آلة تستخدم الذكاء الاصطناعي لفرز النفايات ومعالجتها باستخدام تقنيات ميكانيكية وهندسية مبتكرة.



وتبرهن هذه المشاريع على قدرات الأطفال والشباب الفلسطيني اليافعين في مجالات التكنولوجيا الحديثة والإبداع الهندسي، وتُعزز من دورهم الفعال في المجتمع العلمي العالمي، كما تعتبر هذه المشاركة خطوة هامة نحو تحقيق إنجازات عالمية ترفع اسم فلسطين في المحافل الدولية.