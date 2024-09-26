وزير الثقافة يلتقي ائتلاف المؤسسات الثقافية في القدس

وطن: التقى وزير الثقافة عماد حمدان، ائتلاف المؤسسات الثقافية في القدس "رسائل" ، وبحث معهم آليات التعاون المستمر، وأهمية دعم الوزارة للنشاطات والفعاليات الثقافية في المدينة.

وأكد الوزير حمدان أن القدس على رأس أولويات الحكومة الفلسطينية والوزارة، مشدداً على أهمية تفعيل المشهد الثقافي في المدينة المقدسة، وتعزيز الحياة الثقافية والفنية فيها، بالإضافة لدعم المثقفين العاملين في مختلف الحقول الثقافية، ودعم صمود أهلنا في القدس.

كما تطرق المجتمعون لأبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الثقافية في المدينة، وما تتعرض له من تهويد وتهميش وإغلاق من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي يمنع هذه المؤسسات من تنفيذ أي أنشطة ثقافية فيها، ويهددها بالإغلاق، ويلاحق العاملين بها، مطالبين المجتمع الدولي بضرورة حماية المؤسسات الثقافية في القدس، وتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجهها.