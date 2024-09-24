العيسى في "دار خولة" صرخة في وجه "الزمن الأمريكي"

وطن: صدرت عن دار طباق للنشر والتوزيع في رام الله، رواية جديدة للروائية الكويتية بثينة العيسى بالتعاون مع منشورات تكوين في الكويت.

وتأتي رواية العيسى الأحدث بعنوان " دار خولة " لتثير النقاش حول الهاجس الكامن في الأسرة العربية من مخاوف اغتراب أبنائها، وتُظهر الرواية على لسان الأم خولة مخاوف الأم العربية من مصير أولادها، في زمن اتسم بالافتتان بالأجنبي واعتبار العادات المجتمعية الأصيلة عبئاً أو عائقاً في وجه التمدن، والانفتان بالأبيض الأمريكي.

وتعتبر " دار خولة " من الأعمال الروائية الصغيرة - تقع في 110 صفحات من القطع الصغير - لكنها تطرق واحدة من الموضوعات الاجتماعية العميقة، وقد وصفت الرواية بأنها بحجم سمكة لكنها تثير أسئلة هادرة.

وفي حديثها عن الرواية قالت الروائية العيسى: " خولة هي الصوت في رأسي، وهي نزقة ونكدة وتقليدية جداً، تذكرني دائما بمفاهيم العيب وما لا يجوز، والصواب والخطأ، والسنع والأصول وتعيد إلى أفكاري صرامة المنطق الثنائي الواضح وهي أيضا الصوت الذي أحب أن أتجاوزه وأتحداه وأفكك تماسكه، الذي يفرض منطقه علي في أحيان كثيرة، وأتصادم معه في أحيان أخرى، فنختلف ونتفق، ونتفق ونختلف، وهكذا.

أنا وخولة نختلف كثيراً، ونتشابه أحيانا، لكننا نتفق على أمر واحد على الأقل، وهو أن " أسوأ ما يمكن أن يحدث للأطلال، ألّا يبكي عليها أحد".

هذا وقد صدر لبثينة العيسى روايات عدّة عرف منها حارس سطح العالم، خرائط التيه، والسندباد الأعمى.