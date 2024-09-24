الطقس: جو صاف والحرارة حول معدلها السنوي العام

وطن: ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم الثلاثاء صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو باردا نسبيا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم غد الأربعاء، يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

والخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .