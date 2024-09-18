الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

وطن: يكون الجو اليوم الأربعاء غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل (العظمى في القدس المحتلة 26 درجة مئوية)، والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق. وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفًا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

أما يوم غد الخميس، فيكون الجو غائماً جزئياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بينما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الجمعة، بحث تصبح حول معدلها السنوي العام.